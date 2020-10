Hotéis. Mais de 67.500 pessoas já usaram o voucher oferecido pelo Governo

Os cupões podem ser usados até ao dia 31 de dezembro deste ano.

Até à passada segunda-feira, 67.518 pessoas já tinham usufruído do voucher oferecido pelo Governo para usar nos hotéis do país. São mais 11.500 do que no início do mês, segundo dados divulgados hoje pelo ministro das Classes Médias, Lex Delles.

Mesmo assim, o número continua a ser muito baixo, tendo em conta que o Executivo distribuiu 730.096 cupões por residentes e trabalhadores transfronteiriços.

Os cupões podem ser usados até ao dia 31 de dezembro deste ano. Os hotéis, pensões, pousadas e parques de campismo que participam na iniciativa podem ser consultados no site visitluxembourg.lu. Apenas o titular do voucher pode utilizá-lo.

A distribuição de cupões de 50 euros, para usar nos hotéis do país, foi uma das medidas tomadas pelo Executivo para apoiar o ramo da hotelaria, fortemente afetado pela crise atual. Com a suspensão de voos comerciais e a implementação de medidas sanitárias, hotéis e outras estruturas de alojamento registaram perdas significativas.

De acordo com dados divulgados recentemente à Rádio Latina pela Horesca, há hotéis na cidade do Luxemburgo, por exemplo, cujas perdas ascendem aos 80%. De acordo com a federação, os mais afetados são aqueles que vivem do chamado turismo de negócios e que, face ao cancelamento de conferências e seminários, ficaram praticamente sem clientes.



