Hospital Robert Schuman suspende visitas a partir de quinta-feira

O objetivo é controlar a eventual transmissão do novo coronavírus, assim como "evitar um reconfinamento".

A partir da próxima quinta-feira, 29 de outubro, as visitas vão deixar de ter autorização para entrar no Hospital Robert Shuman. A proibição estende-se aos três centros clínicos, a saber, ao Hospital de Kirchberg, à Fondation Hôpitaux, na Rue d'Anvers e à clínica Saint Marie.

Em comunicado de imprensa, a administração do centro hospitalar explica que a medida tem como objetivo controlar a eventual transmissão do novo coronavírus, assim como "evitar um reconfinamento".

Acrescenta que é "obrigação do hospital proteger os pacientes, os profissionais de saúde" e toda a restante população.

Na mesma nota enviada à imprensa, o Robert Shuman enumera ainda algumas excepções. No serviço de pediatria continuam a ser permitidos dois acompanhantes.

Em casos demasiado graves, "em fase crítica ou fim de vida", as visitas são permitidas com a autorização médica. No serviço de obstétricia, o pai tem autorização para entrar no momento do parto e nos dias seguintes. Na maternidade só é permitida uma pessoa por dia.

