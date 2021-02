O Governo está a elaborar um projeto de "medicina militar e de catástrofe", ideia que ganhou maior impulso com a pandemia da covid-19.

Hospital militar em 2028 em Esch-sur-Alzette?

Susy MARTINS

O Governo está a elaborar um projeto de "medicina militar e de catástrofe", que passará pela construção de um novo hospital em Esch-sur-Alzette. A informação surgiu do ministro da Defesa, François Bausch, em comissão parlamentar. A pedido do partido nacionalista ADR, Bausch foi prestar mais esclarecimentos aos deputados sobre esta matéria.

Segundo o ADR, o país precisa de um plano de medicina militar e de catástrofe, ideia que ganhou maior impulso com a pandemia da covid-19. Segundo o ministro a ideia tem vindo a ser desenhada pelo Ministério da Defesa que está a elaborar um plano de ação estratégico relativamente à medicina militar. Nos planos do Governo está assim construção de um hospital militar em Esch-sur-Alzette, ligando esta entidade ao novo hospital Südspidol que está em fase de construção. A ligação entre as duas estruturas seria feita através de um túnel subterrâneo.

O ministro adiantou ainda que atualmente um grupo de trabalho está a elaborar um caderno de encargos, de forma a selecionar os especialistas que vão analisar a viabilidade do projeto. O Executivo quer ver o projeto finalizado em 2028.

