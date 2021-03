Para garantir uma "investigação independente e objetiva do caso" e para garantir o "cumprimento dos procedimentos internos", os responsáveis do hospital justificam assim a decisão em avançar com uma queixa contra desconhecidos.

Hospital do Norte apresenta queixa por irregularidades na vacinação

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Norte (CHdN), em Ettelbruck, apresentou esta segunda-feira uma queixa contra desconhecidos junto do Ministério Público. Em causa estão alegadas irregularidades internas no processo de vacinação contra a covid-19. O conselho de administração refere em comunicado que reuniu-se esta segunda-feira em sessão extraordinária para discutir as consequências de eventuais irregularidades reportadas na campanha interna de vacinação.

Para garantir uma "investigação independente e objetiva do caso" e para garantir o "cumprimento dos procedimentos internos", os responsáveis do hospital justificam assim a decisão em avançar com uma queixa contra desconhecidos. O CHdN instruiu ainda o diretor-geral, Hans-Joachim Schubert, a intensificar as medidas para fiscalizar os procedimentos de vacinação e promete revelar a evolução da investigação sobre este alegado caso de irregularidades na administração de vacinas.

Novas informações lançam dúvidas sobre vacinação de responsáveis dos Hospitais Robert Schuman Revelações recentes da Federação Hospitalar Luxemburguesa (FHL) põem em causa as declarações dos responsáveis de que não havia uma orientação clara sobre quem vacinar nos centros hospitalares.

Recorde-se que o grupo hospitalar Robert Schuman foi recentemente alvo de uma polémica também sobre a administração indevida de vacinas. Três pessoas da presidência do conselho de administração deste agrupamento hospitalar foram vacinadas antes de chegar a sua vez, durante a primeira fase da campanha de vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde, os membros dos conselhos de administração só deveriam ser vacinados no final da segunda fase, que arrancou esta segunda-feira, dia 1 de março.



