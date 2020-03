O doente já estava internado por outros motivos de saúde. Consultas e cirurgias foram canceladas entre outras medidas de prevenção. Até os funcionários deixam de andar nos transportes públicos.

Hospital de Kirchberg tem ala em quarentena devido a doente com coronavírus

Um dos novos casos de infeção pelo novo coronavírus no Luxemburgo, anunciados esta manhã de quinta-feira é o de um doente do Hospital de Kirchberg. O caso obrigou a isolar toda uma enfermaria que está de quarentena e onde trabalham 20 funcionários.

Este paciente já estava internado naquele estabelecimento hospitalar “por outro motivo de saúde” quando lhe foi realizado o teste para deteção do Covid-19, tendo o resultado sido positivo, revelou ao Contacto Christian Kirwel, diretor de Cuidados de Saúde dos Hospitais Robert Schuman, do qual o estabelecimento de Kirchberg faz parte.

Este responsável garantiu que “já foram realizados testes a todos os trabalhadores e doentes que estiveram em contacto” com o paciente infetado, aguardando-se os resultados.

De acordo com Claude Schummer, diretor geral do Hospitais Robert Schuman, citado pelo Wort este doente infetado obrigou a colocar a ala do hospital de quarentena, bem como os 20 funcionários que ali trabalham. "Se os testes forem positivos os funcionários ficarão de quarentena duas semanas, se for negativo podem continuar a trabalhar mas usando uma máscara", precisou este diretor geral.

Diminuir riscos de contágio

Perante este caso, e o aumento de casos no Luxemburgo, o Hospital de Kirchberg adotou já uma série de medidas de prevenção “para garantir a segurança” dos seus doentes e trabalhadores. E "reduzir a probabilidade" de surgirem novos casos de infeção no seu hospital, como assume, por seu turno, ao Contacto, Christian Kirwel, diretor de Cuidados de Saúde dos Hospitais Robert Schuman.

Este responsável explicou que o estabelecimento decidiu “cancelar as cirurgias não urgentes que tinha programadas”, “reduzir o número de consultas”, e “reforçar o controle de acesso” dos utentes e visitantes na entrada da clínica.

O diretor geral Claude Schuman explica que à entrada do hospital foi colocada uma divisão especial onde é medida a temperatura corporal a todos quantos chegam ao hospital, além de terem de responder a várias perguntas sobre possíveis sintomas e local de onde vêm e onde estiveram recentemente. Também as visitas aos doentes internados estão agora limitadas.

A prevenção abrange ainda todos os trabalhadores, entre profissionais de saúde e restantes funcionários deste estabelecimento hospitalar. Christian Kirwel especificou que o parque de estacionamento do hospital está agora "reservado exclusivamente" aos trabalhadores: Assim “quem habitualmente utiliza os transportes públicos na deslocação casa-trabalho pode trazer o seu automóvel, diminuindo o risco de contágio”.

Transfronteiriço em isolamento

Este é a segunda pessoa infetada pelo novo coronavírus ligada a aos hospitais Robert Schuman. A primeira foi um funcionário da Clínica Bohler, que reside em França, e que se tornou no primeiro caso de um transfronteiriço contaminado. O doente encontra-se em isolamento em França. Este doente poderá ter sido infetado no Norte de Itália, ou então em França.

A clínica realizou igualmente testes “a todas as pessoas, trabalhadores e doentes que estiveram em contacto com o funcionário transfronteiriço”, mas ainda não chegaram todos os resultados, afirmou o diretor de Cuidados de Saúde. Contudo, os que já foram entregues pelo laboratório “os resultados estão todos negativos”. Tal como no caso do hospital estas pessoas aguardam os resultados em quarentena.

