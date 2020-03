O encerramento deste serviço deve-se “a um dispositivo especial que está a ser implantado para poder gerir da melhor forma possível um maior fluxo de doentes"

Hospital de Kirchberg encerra serviço de urgência pediátrica

Manuela PEREIRA

O hospital de Kirchberg encerrou hoje o seu serviço de urgência pediátrica. A medida entrou em vigor às 14:00 desta sexta-feira e assim será até ordem em contrário.

De acordo com um comunicado do agrupamento de hospitais Robert Schuman, o encerramento do serviço de urgência pediátrica em Kirchberg deve-se “a um dispositivo especial que está a ser implantado para poder gerir da melhor forma possível um maior fluxo de doentes”.Os Hospitais Robert Schuman indicam, em comunicado, que a clínica pediátrica, a “Kannerklinik”, do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) continua aberta todos os dias e 24h/24h.



