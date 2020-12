Este novo centro vai cuidar dos doentes idosos em estado frágil e hospitalizados com fraturas nos ossos e articulações.

Hospitais Robert Schuman vão ter o primeiro centro traumato-geriátrico do país

Henrique DE BURGO

O grupo hospitalar Robert Schuman é o primeiro a conseguir certificar um centro de traumatologia geriátrica no Luxemburgo. Segundo refere o centro hospitalar em comunicado, este centro vai cuidar dos doentes idosos em estado frágil e hospitalizados com fraturas nos ossos e articulações.

Com esta certificação, o principal objetivo passa por reduzir o número de mortes nos hospitais e as complicações relacionadas com as operações, e melhorar a recuperação dos doentes tendo em vista o regresso ao domicílio.

Luz verde para construção de torre no hospital de Kirchberg e anexo à Clínica Bohler O projeto vai custar 148,5 milhões de euros ao Fundo Hospitalar.

De acordo com dados do Eurostat, em 2025, as pessoas com mais de 65 anos vão representar 15% da população do Grão-Ducado e essa percentagem vai aumentar para 21% em 2060.



