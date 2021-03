O antigo diretor-geral, Claude Schummer, saiu por "acordo mútuo", anunciou o Conselho de Administração do hospital esta terça-feira.

Hospitais Robert-Schuman. Diretor-geral de saída após polémica com vacinação indevida

Mais uma reviravolta no caso dos Hospitais Robert-Schuman (HRS), que têm estado debaixo de fogo por causa dos alegados casos de vacinação indevida e mais recentemente uma denúncia anónima de assédio moral entre o pessoal médico.

O Conselho de Administração dos HRS esteve reunido esta terça-feira e pronunciou-se em comunicado sobre as várias polémicas que envolvem o nome da instituição hospitalar.

Em primeiro lugar, anuncia a saída do diretor-geral Claude Schummer, desde 8 de março, mas só agora foi tornada ofiicial. Em comunicado, os hospitais garantem que a saída aconteceu "por acordo mútuo" e que na fase de transição a gestão será assegurada pela diretora administrativa e financeira, Sandra Thein.

Sobre os casos de vacinação indevida, o HRS reitera "uma vez mais, que em momento algum planeou uma campanha de vacinação privada paralela", defendo que "tais campanhas não podem ser toleradas". "O HRS está a fazer o seu melhor para continuar a apoiar a campanha nacional de vacinação do Governo".

A justificação surge no seguimento das denúncias de cinco casos de vacinação indevida no organismo. O primeiro caso - e o primeiro de vacinação indevida no país - diz respeito ao presidente e os dois vice-presidentes do Conselho de Administração dos Hospitais Robert Schuman (HRS) que foram vacinados no início da primeira fase da campanha de vacinação, a 15 de janeiro.

À data, o então diretor-geral Claude Schummer rebateu esta informação e disse que, embora não estejam diretamente expostos à covid-19, os três membros da presidência do conselho de administração estão na vanguarda, uma vez que são parte integrante dos planos que mantêm os hospitais em funcionamento.



Poucos dias depois soube-se também que o Hospital do Norte apresentou uma queixa por alegadas irregularidades internas no processo de vacinação. Mais recentemente, ficou a saber-se que Henri Grethen, antigo ministro do DP e atual presidente do grupo "Hospices civils de la ville de Luxembourg" também foi vacinado contra a covid-19 antes do tempo. O Ministério Público já abriu um inquérito para investigar os casos de vacinação indevida no país, após uma queixa do deputado do Partido Pirata, Sven Clement.

Denúncia de assédio moral

O comunicado desta terça-feira faz também referência à carta anónima tornada pública na passada sexta-feira, em que era descrito um clima de "terror" e "assédio moral" entre os profissionais de saúde dos Hospitais Robert Schuman. Sobre o caso, o Conselho de Administração afirma que está a discutir o assunto", tendo sido "aberta uma investigação interna" para apurar os factos. A administração, volta, no entanto, a reiterar o apoio aos "diretores médicos, que continuam a gozar da confiança dos HRS". "Estes ataques anónimos e insinuações maliciosas terão, se necessário, efeitos legais", firma a administração.

Na carta anónima divulgada recentemente é descrito um ambiente de mobbing (bullying no trabalho) e terror entre uma equipa médica. "A confiança e o companheirismo entre colegas foram substituídas por difamação e calúnia", escrevia o autor. O diretor médico, Gregor Baertz, é diretamente visado no documento, sendo descrito como uma pessoa difícil e que age de forma ditatorial, dispensando quem não concorda com as suas opiniões. Trabalham atualmente nos HRS 300 médicos e 2.200 funcionários.













