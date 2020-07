Unidades do covid-19 reativadas, número de camas ocupadas controlados e mudanças na organização. Os hospitais organizam-se e procuram reforçar as equipas com "cerca de cinquenta pessoas".

Hospitais recrutam profissionais para enfrentar segunda vaga

Com a segunda vaga da pandemia de covid-19 a atingir em média 95 novos casos por dia, como aconteceu na semana passada, os hospitais do Luxemburgo estão em alerta. Está previsto o reforço das equipas médicas, um total de 50 pessoas.

Os principais hospitais do país estão, portanto, a tentar estabelecer uma nova organização destinada a manter a atividade ligada ao fluxo de pacientes não infetados. Em concreto, isso resultará na coexistência de dois canais de admissão, destinados a permitir a gestão das principais patologias. Como consequência direta dessa nova abordagem, a necessidade de fortalecer as equipas tornou-se premente.

Não tanto em termos de equipamentos - máscaras, roupas ou ventiladores - mas em relação ao pessoal médico, "o único ponto fraco" do sistema atual, acredita o presidente da FHL. Isso explica a recente decisão da CNS em validar o recrutamento de "cerca de cinquenta funcionários adicionais nos próximos dias".

Num país que atrai pessoal médico dos países vizinhos, a "saturação do mercado" dificulta a chegada rápida do apoio esperado. Uma verdadeira dor de cabeça para as autoridades luxemburguesas, cujo projeto da escola franco-luxemburguesa dedicado às profissões de saúde está atrasado.

"Quintuplicamos a ocupação de camas em oito dias"

O objetivo da nova restruturação passa opor não sobrecarregar um sistema hospitalar amplamente sob pressão nos últimos meses e antecipar, tanto quanto possível, a continuidade dos serviços hospitalares prestados. Razão pela qual tem sido dada especial atenção ao número de camas ocupadas nos quatro principais hospitais do país.

Segunda vaga. Hospitais arriscam situação crítica Para os cientistas do Luxembourg Research, esta segunda vaga pode sobrecarregar ainda mais as unidades de cuidados intensivos do país até final de agosto.

"No final de junho tivemos dez pacientes com covid-19 hospitalizados. Estamos novamente com cerca de 50 a 60 pacientes", indica Paul Junck, presidente dos hospitais da Federação do Luxemburgo (LFS).

Junck adverte que mesmo que o pico de abril "com 240 camas ocupadas, incluindo 45 em cuidados intensivos esteja longe de acontecer", o número a está a aumentar drasticamente. "Quintuplicamos a ocupação de camas em oito dias", observou.

A situação é preocupante o suficiente para que o grupo de trabalho "Hospitais" - no qual os profissionais do setor financeiro e o os bombeiros se encontram - tenha sido reativado. Durante dez dias, os especialistas reúnem-se duas a três vezes por semana. E entre as decisões tomadas está o "aumento de camas em etapas", relata Paul Junck.

Uma abordagem diferente daquela que foi implementada no início da pandemia. Se entre março e maio, o CHL, CHEM, CHDN e os hospitais Robert Schuman (HRS) tentaram libertar o maior número possível de camas, desta vez "o objetivo não é reduzir as atividades não hospitalares", diz Junck.

As consequências dessa decisão durante a primeira vaga continuam ainda hoje a sentir-se. "Tivemos de adiar três mil cirurgias e 10 mil exames radiológicos", confirma Claude Braun, diretor médico dos hospitais Robert Schuman, que acredita que "se o mesmo fenómeno ocorrer novamente, haverá um risco real para os pacientes". Para evitar esse cenário,

