Hospitais luxemburgueses querem fundar associação para dar resposta a futuras pandemias

Redação Uma associação pelos grupos hospitalares luxemburgueses vai elaborar um novo conceito de infraestrutura central para pacientes em casos de pandemias semelhantes à covid-19.

Uma nova associação sem fins lucrativos vai ser fundada pelos presidentes dos quatro hospitais luxemburgueses (Hopitaux Robert Schuman, CHL, CHEM e CHdN), para dar uma resposta mais eficiente em caso de pandemias futuras como a da covid-19. O governo já foi informado, escreve esta segunda a edição alemã do Luxemburger Wort.

O objetivo é criar uma infraestrutura central com camas de cuidados intensivos que possa ser usada para responder a este tipo de situações urgentes. Em paralelo, a associação espera administrar a reserva nacional de materiais médicos. Espera-se que a Universidade do Luxemburgo e o futuro hospital militar também façam parte do projeto.

Numa pergunta parlamentar, o deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP) questionou o primeiro-ministro Xavier Bettel (DP) se o governo tinha apoiado esta proposta. A resposta veio da ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), que afirmou ter concordado em fundar uma associação com o objetivo de gerir o armazenamento nacional de materiais hospitalares.

A crise do coronavírus demonstrou a necessidade de uma solução permanente para responder a tais circunstâncias, como os surtos. A ministra apoiou-se nos hospitais para alcançar esse objetivo e os presidentes das quatro instituições responderam com uma solução a implementar no futuro. No entanto, fica ainda por resolver a escassez de especialistas, que não deve ser perdida de vista.

Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.





