Hospitais luxemburgueses baixam para a 'fase 2'

Ana TOMÁS O hospitais do Grão-Ducado estavam desde meados de dezembro passado na 'fase 3', mas com a evolução favorável da pandemia as estruturas de saúde voltam agora ao nível que permite a realização de cirurgias programadas não urgentes.

Os hospitais luxemburgueses vão baixar para a fase 2, depois da avaliação da evolução da pandemia nas pacientes internados com covid-19 ter confirmado uma tendência favorável que permite o alivia a escala de resposta à crise sanitária das estruturas de saúde.

"Tendo em conta a evolução favorável das hospitalizações de pacientes que sofrem de covid-19, tanto em cuidados intensivos como em cuidados normais nos hospitais, a unidade de crise nacional, conjuntamente com a Federação dos Hospitais do Luxemburgo [FHL], decidiu baixar a fase do plano de escala de resposta para o nível 2", refere um comunicado conjunto do Ministério da Saúde e da FHL, divulgado esta quarta-feira.

A fase 2 permite, por exemplo, não adiar cirurgias programadas, o que tinha acontecido em meados de dezembro de 2021, quando as unidades hospitalares passaram para a fase 3 do plano de resposta à pandemia, mantendo apenas as intervenções urgentes e importantes.

Apesar disso, e de acordo com o mesmo documento, as autoridades de saúde reconhecem que os doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2 mas hospitalizados por outras razões "continuam a ser uma preocupação para a organização interna dos hospitais", que "permanecerão vigilantes e acompanharão esta evolução nas próximas semanas".

A descida para da fase 3 para a 2 é anunciada no mesmo dia em que o Governo decidiu que os centros de vacinação passam a fechar também às segundas-feiras (além dos domingos), já a partir do próximo dia 28 de fevereiro.

