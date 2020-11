"Os hospitais do Luxemburgo estão a chegar ao limite e vão ter de diminuir ainda mais as atividades não urgentes", admitiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta quinta-feira.

Hospitais do Luxemburgo prestes a entrar na fase 4 do plano de contingência

Susy MARTINS "Os hospitais do Luxemburgo estão a chegar ao limite e vão ter de diminuir ainda mais as atividades não urgentes", admitiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta quinta-feira.

A governante disse esta quinta-feira à radio pública 100,7 que a ativação da próxima fase do plano de contingência para os hospitais - a fase 4 - é iminente. A medida implica que os tratamentos não relacionados com a covid-19 e que não sejam urgentes, vão ser consideravelmente reduzidos, uma vez que os hospitais estão a atingir a saturação.

Paulette Lenert acrescenta que a situação atual não é sustentável a médio prazo, e que é preciso diminuir o número de novas infeções. Se o número de novos contágios se mantiver no nível elevado dos últimos dias, os hospitais só conseguirão gerir a situação durante mais "duas ou três semanas, não mais do que isso", admitiu Lenert. Lenert argumenta mais à frente que o sistema de saúde ainda não está em rutura pelo que para "já" não são necessárias novas medida. Lenert diz mesmo que os indicadores apontam para uma diminuição do número de novas infeções.

Covid-19. Ministra da Saúde diz que novas restrições estão a surtir efeito Lenert assegura que o executivo está atualmente a trabalhar em várias alternativas, prosseguindo o objetivo de "equilíbrio" nas medidas a tomar.

Não se sabe para já se uma eventual melhoria da situação epidemiológica será suficiente para evitar mais medidas restritivas. A resposta deverá ser conhecida nos próximos dias.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.