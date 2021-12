Intervenções urgentes e importantes serão mantidas. Medida é justificada pelo aumento de internamentos de doentes covid.

Hospitais do Luxemburgo entram na fase 3 e adiam cirurgias agendadas

O aumento do número de doentes infetados com covid-19 internados em hospitais do Grão-Ducado, quer em enfermaria como em unidades de cuidados intensivos, levou a unidade de crise nacional a dar início à fase 3 do plano destinado às unidades hospitalares. Neste caso, são adiadas as cirurgias programadas e que não têm impacto direto na saúde do doente.

O Ministério da Saúde e a Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) explicaram, através de um comunicado de imprensa divulgado na noite desta terça-feira, que a fase 3 corresponde a uma taxa de ocupação significativa das camas de cuidados intensivos por doentes infetados com covid-19 e que envolve a desprogramação de certos procedimentos cirúrgicos agendados.

As autoridades de saúde acrescentam que os quatro hospitais (CHL, Chem, CHdN e HRS) estão a tentar otimizar o planeamento de cirurgias não urgentes da melhor maneira possível, mas não podem evitar a desprogramação ou o adiamento de certas intervenções agendadas.

A operação de priorizar os pacientes a serem indicados para cirurgia é realizada em conjunto com os médicos e cirurgiões de cada estabelecimento de acordo com as indicações cirúrgicas de cada doente.

