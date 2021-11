Hospitais do Luxemburgo atualmente na fase 2 de contingência

“A situação atual é preocupante”, diz a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Nível 2 ainda permite não adiar cirurgias programadas.

Como na maioria dos países europeus, também no Luxemburgo o número de casos covid-19 e de hospitalizações está a aumentar. Segundo Paulette Lenert, os hospitais do país estão atualmente na fase 2 do plano de contingência. Um nível que ainda permite não desprogramar intervenções cirúrgicas.

A governante sublinha que o objetivo é manter a situação neste nível, alertando, no entanto, que não há “milagres”. É preciso conter a propagação do vírus, como se tem tentado fazer desde o início da pandemia, é a mensagem.

A fase 3 do plano de contingência significa que cirurgias e consultas programadas serão adiadas e visitas reduzidas. No entanto, a responsável pela pasta da Saúde voltou a reiterar, que para já, o Governo não tenciona ativar novas medidas sanitárias.

O meio social continua a ser a primeira fonte de contaminações. É sobretudo em festas privadas que as pessoas contraem o vírus. Segundo a ministra, os eventos organizados sob o regime do CovidCheck não têm originado surtos.

O setor da educação também é uma fonte de contágio, sendo que pouco mais de 60% dos jovens aderiram à campanha de vacinação. Um dado que a Rádio Latina já tinha revelado no início deste mês de novembro.

Na altura, o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, referiu aos microfones da rádio que a taxa de alunos do ensino secundário com esquema vacinal completo era de 60%. Uma taxa que subiu, entretanto, graças à campanha de vacinação nos liceus.



