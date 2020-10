O objetivo é limitar a propagação da covid-19 e proteger os pacientes.

Hospitais de Esch e de Ettelbruck também proíbem visitas aos pacientes

Para garantir a segurança dos pacientes e limitar a propagação do novo coronavírus nos hospitais, o Centro Hospitalar do Norte (CHDN), em Ettelbruck, e o Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), em Esch-sur-Alezette, decidiram limitar as visitas às pessoas internadas, a partir desta sexta-feira.

Mas há exceções. No hospital no norte do país, as visitas continuam possíveis na maternidade, no serviço de cuidados paliativos e no caso de pessoas que estão em fim de vida. Porém, é preciso respeitar rigorosamente os gestos de segurança e de higiene, e limitar o tempo da visita.

No sul do país, as visitas em certos casos também são permitidas, nomeadamente as crianças podem receber os pais. Na maternidade, o pai pode visitar a mulher e o bebé uma hora por dia, e pode ainda estar presente no momento do parto.

Para além destas permissões, também é possível visitar uma pessoa que está num estado de saúde “crítico”. No entanto, é preciso o acordo do médico.

Note-se que o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e os Hospitais Robert Schuman já proibiram as visitas aos pacientes desde quinta-feira.

