HORESCA saúda reabertura das esplanadas. Mas e quem não tem espaço exterior?

A Federação Nacional dos proprietários de Hotéis, Restaurantes e Cafés do Grão-Ducado (HORESCA) saúda a decisão do Governo de reabrir as esplanadas dos cafés e restaurantes a partir de 7 de abril, no entanto relembra que muitas empresas não têm esplanadas e que a meteorologia no Luxemburgo não é sempre “clemente” para que as pessoas possam usufruir do espaço exterior.

Dois fatores que levaram o Governo a manter as ajudas financeiras para o setor. “Uma decisão acertada”, segundo a HORESCA que num comunicado informou que já enviou uma carta a todas as comunas do país para que estas autorizem que os cafés e restaurantes possam alargar os seus espaços exteriores.

A HORESCA esclarece que para além dos estabelecimentos terem de respeitar certas medidas de segurança (como por exemplo, dois clientes, no máximo, por mesa, ou mais se são do mesmo agregado familiar; o uso da máscara obrigatório cada vez que os clientes se levantem da mesa e circulem na esplanada ou ainda a distância de metro e meio entre cada mesa), também vai ser obrigatório ter um registo com os nomes dos clientes, o endereço e o número de telefone.

Dados que deverão ser guardados durante três semanas. Uma medida que visa facilitar o contacto das pessoas caso haja um caso positivo à covid-19 no estabelecimento. Note-se ainda que os estabelecimentos poderão estar abertos entre as 6 da manhã e as 6 da tarde.

Esta reabertura dos espaços exteriores era uma reivindicação do setor da horeca que está de portas fechadas há quatro meses, desde o dia 26 de novembro do ano passado, uma forma de preparar a reabertura total destes comércios no futuro.



