Horesca prepara reabertura de hóteis e restauração

Ana TOMÁS A Federação Nacional dos Hotéis Restaurantes e Cafés está a preparar guias de segurança para quando os estabelecimentos forem autorizados a reabrir.

A Horesca já está a preparar guias de segurança sanitária para quando os hotéis, restaurantes e cafés puderem reabrir no Luxemburgo.

Num comunicado enviado à imprensa esta quarta-feira, 29 de abril, a Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes e Cafés anunciou que a criação de uma lista de procedimentos e recomendações para que os estabelecimentos se preparem em segurança para o seu desconfinamento, cumprindo as obrigações que atual crise pandémica exige e tranquilizando consumidores e trabalhadores, sublinha o organismo.

"A Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes e Cafés do Grão-Ducado está actualmente a elaborar um guia de sanitário para as suas empresas, em colaboração com a Câmara de Comércio e com o apoio da Direcção Geral das Classes Médias do Ministério da Economia. O objectivo é preparar a potencial abertura de estabelecimentos que se comprometam a respeitar um especificações rigorosas mas realistas", refere o comunicado.

Os guias baseiam-se também nas estratégias seguidas em países que já iniciaram o desconfinamento de algumas destas atividades.

Para esse efeito, a Horesca recolheu informação e documentação junto das federações alemãs, DEHOGA o IHA, e das congéneres suíças da Gastrosuisse e da HotellerieSuisse. A ideia é desenvolver um conjunto de normas práticas "que ajudem os hotéis, restaurantes e cafés do Luxemburgo a garantir a segurança adequada".

Entre essas medidas está contemplada a criação de um rótulo de certificação de segurança sanitária, face à covid-19 - uma medida que tem estado a ser estudada também pelos hotéis portugueses, para quando reabrirem.

A Horesca adianta que as normas ainda não estão todas especificadas, mas entre elas está já previstas normas concretas para assegurar um distanciamento social suficiente ente trabalhadores e entre clientes, minimizando os contactos. O guia deverá ser posteriormente enviado a todos os estabelecimentos, "para garantir que estejam prontos para uma próxima reabertura", salienta o organismo.

A elaboração desse conjunto de regras surge quando ainda não há uma data definida pelo governo para o desconfinamento do setor.

A reabertura de hóteis, restaurantes e bares dependerá da evolução da epidemia nas próximas semanas, como adiantou, na terça-feira, o primeiro-ministro, Xavier Betttel, em entrevista à RTL.



Dentro de duas semanas, "se não houver uma explosão do número de infetados" no Luxemburgo, grande parte das medidas que restringem a circulação no país podem ser levantadas" garantiu o chefe de governo, que apontou também o dia 11 de maio para o anúncio de novas medidas de retoma gradual dos setores económicos.



