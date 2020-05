A campanha "Safe to Serve" pretende, através de várias ações, tranquilizar os clientes e impulsionar a retoma deste setor

Horesca lança selo de qualidade para para restaurantes, cafés e hotéis

Henrique DE BURGO A campanha "Safe to Serve" pretende, através de várias ações, tranquilizar os clientes e impulsionar a retoma deste setor

A federação dos hotéis, restaurantes e cafés (Horesca) apresentou ontem os detalhes de uma campanha que visa garantir a segurança e a saúde dos clientes e funcionários do setor.

Trata-se do selo de qualidade "Safe to Serve" (Seguro para servir) e que será atribuído aos estabelecimentos que cumprirem as medidas da Horesca referentes a normas sanitárias e de segurança associadas à covid-19, durante esta fase de reabertura do comércio.

Apoiada pelas direções-gerais de Turismo e das Classes Médias, e pela Câmara de Comércio, a campanha "Safe to Serve" pretende, através de várias ações, tranquilizar os clientes e impulsionar a retoma deste setor, um dos mais afetados pela crise e um dos últimos a reabrir (vai reabrir na sexta-feira, depois do fecho a 18 de março).

Os cafés, restaurantes e hotéis aderentes vão ter de respeitar quatro compromissos essenciais:

- O registo do estabelecimento no serviço do Governo para a Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar;

- O cumprimento das boas práticas de higiene e dos princípios da Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos;

- O cumprimento das instruções “covid-19” do Governo;

- A implementação de todos os procedimentos que garantam a máxima segurança para clientes, convidados e funcionários (distanciamento social, uso de máscara, etc.).

Os diferentes autocolantes de cor azul, disponibilizados pela Horesca com este selo de qualidade, vão ser afixados à entrada dos estabelecimentos cumpridores das regras, dando maior visibilidade aos aderentes.

Além dos adesivos, a federação do setor vai também enviar aos membros um kit com máscaras, posters e outros materiais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.