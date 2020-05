Federação Nacional dos Hotéis Restaurantes e Cafés prepara medidas para o desconfinamento e reabertura dos estabelecimentos.

Horesca aposta na segurança e na convivência e lança label "Segurança para Servir"

Apesar da actual indefinição que rodeia a data de reinício das actividades da HoReCa, a HORESCA (Federação Nacional dos Hotéis Restaurantes e Cafés) pretende antecipar a reabertura dos estabelecimentos, centrando-se numa dupla exigência: favorecer o convívio e respeitar a segurança do pessoal e dos clientes.

Para o efeito, foi posta em prática uma estratégia reforçada por numerosas instruções e diversas recomendações, para além das diretivas oficiais dadas pelo Governo luxemburguês.

É essencial que as empresas respeitem todas as medidas de saúde e segurança que garantam a saúde e segurança dos trabalhadores e clientes, continuando a dar prioridade a uma verdadeira convivialidade. Uma bebida ou uma refeição tomada com amigos ou familiares deve permanecer como um momento de alegria, satisfação e partilha, mesmo - e talvez acima de tudo - na situação actual.

"Safe to Serve", uma garantia de qualidade e confiança

Neste contexto, foi desenvolvida uma vasta campanha ilustrada pelo label "Safe to Serve" (Segurança para Servir). Apoiada pelo Ministério da Economia, pela Direcção Geral das Classes Médias e pela Direcção Geral do Turismo, bem como pela Câmara de Comércio do Grão-Ducado do Luxemburgo, inclui toda uma série de acções destinadas a retomar as actividades nas melhores condições possíveis.

Assim, será enviado em breve um guia de recomendações sanitárias especialmente concebido para o sector HORECA. Este guia já pode ser consultado e descarregado por todos os membros desta Federação no portal www.horesca.lu desde a passada sexta-feira 8 de maio, em francês, alemão e inglês. Este guia enumera instruções claras e precisas, bem como gestos sanitários essenciais necessários para a preparação da reabertura dos vários estabelecimentos.

Os profissionais são convidados a assinar uma carta de adesão a fim de obterem a etiqueta "Segurança para Servir" pela qual se comprometem a respeitar pelo menos 4 critérios essenciais:

- Registo do estabelecimento junto do Comissário do Governo para a Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar

- Respeito das boas práticas de higiene e dos princípios HACCP - Cumprimento das instruções do Governo "Covid-19

- Implementação de todas as medidas necessárias para garantir a máxima segurança possível dos clientes, hóspedes e funcionários (distanciamento social, uso de máscaras, etc.).

- Os estabelecimentos que assinaram esta carta ostentarão o selo " Segurança para Servir ".

Beneficiando de uma visibilidade perfeita, este label é a garantia de que o estabelecimento adota todas as medidas sanitárias necessárias e que está preparado para acolher os clientes nas melhores condições sanitárias, conforto e convivialidade.

