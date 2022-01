A polícia grã-ducal dá conta de cinco casos de violação do regime CovidCheck nos estabelecimentos do setor da horeca, na primeira semana de janeiro.

Restrições sanitárias

Horeca. Polícia regista cinco casos de violação do CovidCheck

Henrique DE BURGO

Entre 3 e 9 de janeiro de 2022, os agentes efetuaram cerca de 70 fiscalizações às regras sanitárias em vigor.

A polícia refere num relatório divulgado esta segunda-feira, 10, que o principal foco foi a aplicação do regulamento CovidCheck nos restaurantes, cafés, bares, hotéis e eventos organizados sob este regime. Do total, foram reportadas cinco violações no setor da horeca.

Os casos foram depois reportados às autoridades competentes e as pessoas em causa receberam uma multa pelo incumprimento das normas.



