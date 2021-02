O objetivo é criar um fundo de solidariedade para ajudar os trabalhadores do ramo da horeca que, devido à pandemia, estão há meses sem rendimentos.

Horeca. Burgomestre de Echternach propõe que funcionários e políticos doem parte do seu salário

O burgomestre de Echternach, Yves Wengler, propõe que políticos, funcionários públicos e das comunas doem parte do seu salário a um fundo de solidariedade para ajudar os trabalhadores do ramo da horeca que, devido à pandemia, estão há meses sem rendimentos.

O líder autárquico, do Partido Cristão Social (CSV), fez a proposta na sua página na rede social Facebook, na quinta-feira, após a manifestação da horeca na Place d’Armes, no centro da capital.

Maior manifestação de sempre da horeca entrega pedido de medidas urgentes a deputados Na maior manifestação de sempre da horeca toda a gente reparou que o representante do setor não estava presente.

Wengler sugere ainda que a contribuição para esse fundo de solidariedade seja acompanhada de benefícios fiscais para que mais gente tenha interesse em participar.

Empresários, empregados e clientes de cafés, bares e restaurantes voltaram ontem a sair à rua para reivindicar uma “solução adequada” para um dos setores mais afetados pela atual crise. De acordo com o jornal Contacto, o protesto juntou cerca de mil manifestantes, que entregaram no Parlamento uma carta a exigir medidas urgentes de apoio ao setor. Um setor que está praticamente fechado desde o final do mês de novembro, por ordem do Governo, e que assim vai permanecer pelo menos até ao próximo dia 21 de fevereiro.

Não se sabe ainda se o Governo irá autorizar a reabertura do setor após essa data. A decisão deverá no entanto ser tomada nos próximos dias. De acordo com a agenda do Parlamento, a sessão pública dedicada ao voto do prolongamento ou da adaptação das atuais ‘regras anti-covid’ deverá acontecer no próximo dia 18 ou 19 de fevereiro.



