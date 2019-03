As leis que regem o trabalho suplementar estão disponíveis em sites como o guichet.lu e no site da Inspeção do Trabalho e Minas. O Contacto falou com empregados que trabalham muito para além das 40 horas semanais, mas que não recebem mais por isso nem têm os dias de descanso.

Horas extra. O que diz a lei luxemburguesa

As leis que regem o trabalho suplementar estão disponíveis em sites como o guichet.lu e no site da Inspeção do Trabalho e Minas. O Contacto falou com empregados que trabalham muito para além das 40 horas semanais, mas que não recebem mais por isso nem têm os dias de descanso.

Quantas horas pode um empregado trabalhar?



A lei diz que o horário de trabalho 'standard' é de oito horas por dia, ou 40 por semana. Qualquer tempo de trabalho a mais, feito além daquele horário, é considerado trabalho suplementar.

Há limites para as horas extra que podem ser trabalhadas?

Sim. O máximo é dez horas por dia, até um máximo de 48 horas por semana.

Há exceções a esta regra?

Sim. Em certos setores ou profissões e durante determinados períodos do ano, o Ministério do Trabalho pode autorizar um tempo máximo de trabalho de 12 horas, desde que o horário de trabalho semanal não ultrapasse as 40 horas. No setor da hotelaria e restauração, a ITM informa que o horário pode chegar às 12 horas diárias, até um máximo de 51 horas em determinadas alturas do ano (para empresas entre 15 a 49 empregados). Para empresas com menos de 15 trabalhadores pode chegar a um máximo de 54 horas horas, mas apenas em determinadas alturas do ano.

E se a empresa não respeitar este horário?

Segundo a ITM, o patrão pode estar sujeito a pena de prisão entre oito dias e seis meses e/ou ao pagamento de uma multa entre os 251 euros e os 20 mil euros.

É necessário um pedido de autorização?

Sim. Para poder ter horas extra, a empresa tem de notificar a Inspeção do Trabalho e Minas. Antes tem de consultar os trabalhadores afetados e a delegação de pessoal. As empresas têm de enviar uma declaração com as horas trabalhadas à ITM no fim de cada período autorizado. Nesta declaração têm de constar as horas extra trabalhadas, as horas trabalhadas ao domingo, feriados ou à noite e os pagamentos feitos.

Como é que as horas extra são compensadas?

Podem ser compensadas com o pagamento das mesmas ou com tempo para recuperar horas. Em princípio, a empresa tem de compensar os trabalhadores com um período de descanso que equivale a 1,5 horas de tempo livre por hora extra trabalhada. Se não for possível compensar o trabalho suplementar com descanso, a empresa terá de pagar cada hora a 140%. Um trabalhador que faz oito horas a mais durante um mês e não pôde ter o descanso a que tem direito. Se receber 18,50 euros por hora, deverá receber no final desse mês, mais 207,34 euros.

