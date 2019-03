O Contacto falou com empregados que trabalham muito para além das 40 horas semanais, mas que não recebem mais por isso nem têm os dias de descanso.

Luxemburgo 8 min.

Horas extra ilegalmente não pagas no Luxemburgo. Conheça os casos concretos

Paula CRAVINA DE SOUSA A lei diz que o trabalhador deve trabalhar oito horas por dia ou 40 horas por semana. A lei diz que tem de ser recompensado com dinheiro ou com descanso pelas horas extra feitas. Mas há uma diferença enorme entre o que diz a lei e o que acontece. O Contacto falou com empregados que trabalham muito para além das 40 horas semanais, mas que não recebem mais por isso nem têm os dias de descanso.

"Nessa altura eu ainda tinha muita força. Depois fui aceitando as coisas. Vão-nos martelando a cabeça: É assim em todo o lado, tens de aceitar". Sónia M. trabalha em cafés ou restaurantes e não consegue livrar-se do peso das horas extra sem ter odinheiro e o descanso a que tem direito. Trabalha 12 horas e pagam-lhe oito. Desde que chegou já passou por vários patrões e o cenário é sempre o mesmo.

A história de Sónia é igual à de tantas outras. No dia da mãe, estava em Portugal sentada ao computador a procurar trabalho na Internet. Encontrou um anúncio de uma oferta de emprego num restaurante no Luxemburgo. Ligou, prometeram-lhe tudo: trabalho, folgas, horas extra pagas, um estúdio por cima do café onde podia viver. Os avós de Sónia trabalharam no Luxemburgo: "eu só ouvia maravilhas do país e como já tinha estado na Suíça, pensei que aqui era igual". Desfez-se de tudo em Coimbra, veio sozinha com os seus cães. Depressa percebeu que as promessas não eram reais.

A começar pelo estúdio: "nunca vagou, arranjaram-me outra casa mais longe e que não estava legal". Depressa percebeu que o resto também não era verdade. "[O patrão] Tentou enganar-me logo no primeiro mês com as folgas". E as horas extra nunca foram pagas. As exigências de fazer cumprir a lei depressa tiveram o reverso da medalha. A resposta foi assédio moral por parte dos patrões. "Estive dois meses e despedi-me", conta ao Contacto. Este cenário, encontrou-o em todos os empregos que teve no Luxemburgo. Só quando trabalhou nas limpezas não teve razão de queixa.

Em quatro meses já emagreci seis quilos, houve semanas em que trabalhei 70 horas.

Mudou-se para a fronteira francesa, onde mora atualmente, e conseguiu outro emprego em cafés no Luxemburgo. "A postura da dona do café foi diferente e eu achei que ia ser completamente diferente", afirma. "Mas depois disse-me que, como o café não estava a funcionar bem, no início faziam um contrato de 20 horas". No entanto, Sónia trabalhava as 40 horas por semana, sendo as restantes 20 pagas 'por fora'. "Mais uma vez acreditei, mas percebi que aquele era o discurso para todas. Trabalhávamos dez horas por dia", diz.

Voltou a ser alvo de assédio moral e no dia em que respondeu ao patrão, recebeu uma carta de demissão. "Entretanto, pus baixa e acusaram-me de já estar a trabalhar noutro sítio ao mesmo tempo que estava de baixa. Fiquei tão desorientada com o que diziam que nem percebi que me engaram com as contas".

Atualmente trabalha num restaurante de luxo francês no Grão-Ducado. "Pensei que era desta, que me ia livrar de toda aquela pressão, pensei que era um problema de patrões portugueses", afirma. "Estava encantada, o ordenado é acima da média, entrei em outubro de 2018". Uma vez mais a realidade foi outra. "Em quatro meses já emagreci seis quilos, houve semanas em que trabalhei 70 horas, quando a lei diz que não se pode ultrapassar as 54 horas em época alta."

Sónia trabalha 12 horas por dia, mas já chegou a trabalhar 15 horas por dia. "Só houve uma semana em que trabalhei 45 horas”. Segundo as contas de Sónia, trabalha dois dias e meio de graça para o patrão; este deve-lhe "quatro mil euros em horas extra". "Não tenho vida, tenho muita indignação, só queria trabalhar normalmente, quero viver", desabafa. "Gostava que a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) fosse ao meu local de trabalho, que pedissem o horário de trabalho".

Fazemos as horas e não pagam nada, dizem que temos de as trabalhar, somos praticamente obrigados.

João (nome fictício) passou pelo mesmo, mas num setor diferente. O seu trabalho é feito num camião numa empresa de construção. Está há 13 anos no Grão-Ducado e o trabalho extra não pago foi quase sempre uma realidade. "Fazemos as horas e não pagam nada, dizem que temos de as trabalhar, somos praticamente obrigados", conta. "Eram quatro e cinco horas a mais por dia e no fim do mês não havia nada", diz. As coisas só foram regularizadas quando o patrão ouviu dizer que João tinha um tacógrafo. Isso significava que tinha provas concretas das horas trabalhadas que não tinham sido declaradas.

O trabalhador foi despedido, mas antes de ir embora, o patrão quis regularizar a sua situação para não ter problemas no futuro. "Fiquei em casa três meses a recuperar horas, o equivalente ao tempo trabalhado a mais, e pagaram-me o que tinham a pagar", afirma. Na mesma empresa, recusou-se a trabalhar aos sábados: "tínhamos que trabalhar oito horas, mas só pagavam seis. Recusei-me a fazê-lo", diz. A sua situação mudou. As horas extra não pagas já não fazem parte do seu dia-a-dia: “finalmente consegui arranjar um patrão de jeito!”, exclama. “Se fizer meia hora a mais ela é declarada e paga”, concretiza.

Horas extra. O que diz a lei luxemburguesa As leis que regem o trabalho suplementar estão disponíveis em sites como o guichet.lu e no site da Inspeção do Trabalho e Minas. O Contacto falou com empregados que trabalham muito para além das 40 horas semanais, mas que não recebem mais por isso nem têm os dias de descanso.

A importância das provas e o que podem os trabalhadores fazer

Ambos os trabalhadores recorreram aos sindicatos. O caso de Sónia é mais difícil pela ausência de provas. Já recorreu às duas principais centrais sindicais do país, mas sem sucesso. Recorreu também à ITM, mas sem sucesso. Tanto a OGBL como a LCGB reconhecem que a principal dificuldade é mesmo arranjar provas que testemunhem as horas a mais efetivamente trabalhadas pelo trabalhador e não pagas pelo empregador.

A OGBL tinha em 2018 cerca de cem processos abertos relativos a horas extra. O secretário central da OGBL, Jean-Luc de Matteis, adverte que "os trabalhadores devem proteger-se". "Devem documentar o trabalho, fazer um relatório diário do seu trabalho". Devem especificar onde trabalharam nesse dia (no caso, por exemplo de trabalhadores da construção, que laboram em estaleiros de obras diferentes) e o seu horário de trabalho. Este relatório deve ser assinado pelos chefes de equipa. Se estes não quiserem assinar, o trabalhador deve dirigir-se imediatamente ao sindicato. Até porque, como explicou Jean-Luc de Matteis, no Luxemburgo, as empresas têm de pedir uma autorização à ITM para poderem aumentar o tempo normal de trabalho. Este pedido tem de ser assinado pela delegação de pessoal.

Uma das dificuldades tem a ver com os locais de trabalho que são demasiado pequenos e que não têm delegação de pessoal. "Neste caso, os trabalhadores devem dirigir-se aos sindicatos", aconselha. Outra forma de reunir provas é pedir a colegas que testemunhem a favor do trabalhador. No entanto, isto pode não ser tarefa fácil. O secretário central alerta para a dificuldade em conseguir trabalhadores da mesma empresa, "“que têm muitas vezes medo e sofrem pressões". "O que se pode fazer é pedir a colegas de outras empresas que tenham estado no mesmo local e que testemunhem", exemplifica.

Maria Mendes da LCGB fala também na dificuldade em arranjar provas quando não há documentos escritos que provem o trabalho extra. "O que fazemos é tentar arranjar testemunhas", explica Maria Mendes em declarações ao Contacto. Muitas vezes, são ex-colegas, trabalhadores que já estiveram na empresa (e que encontraram entretanto outro emprego), que passaram pela mesma situação e que se sentem agora à vontade – por terem outro emprego – para falar. Maria Mendes afirma que muitas vezes os patrões arranjam também do seu lado, testemunhas – através de pressões sobre os empregados – para desmentir as denúncias feitas pelos trabalhadores.

A sindicalista avança que a LCGB tem 63 processos, a maioria dos quais do setor da restauração e do setor das limpezas. Maria Mendes explica que o trabalhador deve dirigir-se ao sindicato para fazer a denúncia. Este vai depois tentar intervir junto da empresa. Na ausência de resposta por parte do patrão, o sindicato dirige-se, então, à ITM. Esta deverá depois fiscalizar a empresa. O Contacto colocou questões à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), mas até ao fecho da edição não recebeu respostas.

De acordo com os dados mais recentes do instituto de estatística luxemburguês (Statec), o número de horas extraordinárias trabalhadas caiu depois da crise. Se em 2008, foram contabilizadas, em média, 46 horas, o valor desceu para 31 horas em 2012. Em 2016, houve um ligeiro aumento, para 32 horas extra. No entanto, há discrepâncias entre setores de atividade. Nos transportes é onde se trabalham mais horas extra (62 horas). A seguir vem o dos serviços administrativos e de apoio (53 horas). De acordo com o Statec, é nas empresas médias (entre 50 e 249 empregados) que há mais horas extra trabalhadas.

O Statec explicou ao Contacto que estes dados têm em conta as horas declaradas pelas empresas. O inquérito foi feito a uma amostra representativa de 2.600 empresas com mais de dez trabalhadores. Ficam, então, de fora, as empresas de pequena dimensão. Por outro lado, não são contabilizadas as horas não declaradas pelo empregador. O Statec não faz este tipo de contabilização.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.