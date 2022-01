Chega ao fim o julgamento de recurso do português condenado pela morte da ex-namorada.

Recurso negado

Homicídio de Ana Lopes. Marco Silva vai cumprir prisão perpétua

Ana Patrícia CARDOSO

Marco Silva, o português condenado em janeiro de 2021 pelo homicídio de Ana Lopes, vai mesmo cumprir a pena máxima.



O julgamento de recurso terminou esta terça-feira e um juiz do tribunal da relação confirmou a prisão perpétua para Marco, que continuou a declarar-se inocente durante todo o processo.

O homem de 33 anos é considerado culpado de raptar a ex-companheira e mãe do filho de ambos, na noite de 16 de janeiro de 2017. Ana Lopes (na altura, com 25) tinha sido dada como desaparecida a 15 de janeiro, em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo.

Dois dias depois, o seu carro foi encontrado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Grão-Ducado, completamente carbonizado. Mais tarde, a autópsia confirmaria que o corpo encontrado na viatura era o de Ana. Marco foi detido seis meses após o homicídio.

Nas alegações finais do julgamento de recurso, o Ministério Público considerou que este era "um crime brutal, executado com uma frieza chocante".





