Homicídio de Ana Lopes. Ex-companheiro nega autoria do crime

Manuela PEREIRA

Arranca hoje no Tribunal da comarca da cidade do Luxemburgo o segundo dia do julgamento do homicídio de Ana Lopes.

O primeiro dia começou com o único arguido deste caso, o antigo companheiro de Ana Lopes, a declara-se inocente, segundo avança a RTL.

Ana Lopes, recorde-se, foi dada como desaparecida a 15 de janeiro de 2017, em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo. Dois dias após o alerta de desaparecimento, o carro da portuguesa foi localizado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Luxemburgo.

O carro estava completamente devorado pelas chamas. No interior, as autoridades encontraram um corpo carbonizado que mais tarde a autopsia confirmou ser o de Ana Lopes, de 25 anos.

O antigo companheiro da jovem, também ele português, foi detido seis meses após o crime. O homem, de 30 anos na altura dos factos, está desde então em prisão preventiva.

MaP / S.M.