Perseguição em Soleuvre

Homens encapuçados em carrinha roubada colidem com carro da polícia

Paula SANTOS FERREIRA A perseguição policial em Soleuvre terminou com a carrinha a embater violentamente contra uma parede. Um dos sujeitos ficou ferido, e o motorista estava sob efeito de drogas. Foram detidos.

Foi uma perseguição policial ao melhor estilo do cinema a que aconteceu na quarta-feira à noite no sul do país.

Tudo começou com um alerta à polícia de uma carrinha suspeita, parada na rua de Differdange, em Soleuvre, na quarta-feira, por volta das 21h00. Os agentes chegaram e descobriram, após consulta interna, que a viatura tinha sido roubada em França, em meados de dezembro, informa o relatório policial.

De repente, três homens, "vestidos de negro e de cara tapada", entraram na viatura e aceleraram a toda a velocidade em direção de Metzerlach. No cruzamento da Rua de Differdange com a de Belvaux a carrinha roubada chocou contra uma viatura policial, mas continuou a fuga.

Só que na Rua da l'Électricité o condutor perdeu o controlo da viatura e embateu contra uma parede. No choque um dos sujeitos encapuçados sofreu ferimentos e ainda tentou fugir, mas não conseguiu ficando preso entre o veículo e a parede. Os outros dois parceiros foram detidos e, ao homem ferido foram prestados primeiros socorros no local, tendo sido depois transportado para o hospital.

De acordo com o relatório policial o motorista estava sob o efeito de drogas, assim relevaram os testes de despistagem feitos no local. A polícia encontrou ainda uma pistola de alarme. Por ordem do Ministério Público a carrinha roubada foi apreendida e sob os três homens recaem agora queixa por rebelião contra policiais, posse ilegal de armas e infrações do código da estrada.

