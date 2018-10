Governo luxemburguês assinala a jornada dedicada ao tema.

Homenagem nacional às vítimas do nazismo

O Governo do Luxemburgo assinala hoje a jornada de homenagem às vítimas do nazismo, honrando a memória de todos os que "se opuseram à tirania e lutaram pela independência e liberdade do seu país", conforme assinalou em comunicado enviado às redações.



No documento indica-se que "a data de 10 de outubro de 1941 simboliza a reação patriótica da grande maioria dos luxemburgueses contra a tentativa de integração no Reich alemão por via da 'Personenstandsaufnahme'", destacando-se os "sacrifícios dos resistentes, dos prisioneiros dos campos de concentração, dos deportados políticos" e a importância do "respeito pelos direitos humanos".

O Executivo recorda o sofrimento imposto a cidadãos judeus, luxemburgueses e não só, não esquecendo "a deportação de 658 pessoas judias a partir da gare do Luxemburgo" e referindo os diversos monumentos no país e a Fundação para a Memória como forma de lembrar as vítimas da Shoah.



Por fim, presta-se homenagem "à coragem e aos sacrifícios da geração da guerra", reafirmando-se o apelo ao empenhamento "nos ideais da democracia e da tolerância e de elevar bem alto o respeito pelos direitos humanos, a liberdade, a justiça e o entendimento entre os povos".







