Crime

Homem tinha esposa e filhos como reféns no bairro da Gare

Um dos agentes levou um pontapé no peito enquanto tentavam comunicar com o suspeito.

A polícia foi chamada a actuar perante o caso de um homem que tinha a esposa e os filhos como reféns em casa na zona de Gare, na cidade do Luxemburgo, na sexta-feira.

A notícia foi avançada pela RTL que relatou que o indivíduo, que ameaçava a sua esposa, não cooperou com os agentes da polícia quando estes tentaram comunicar com ele. Um dos agentes levou um pontapé no peito, mas não sofreu quaisquer ferimentos graves.

O homem ameaçou então matar os agentes da polícia no local, o que resultou na sua detenção por ordem do ministério Público. O homem será apresentado a um juiz de instrução.

