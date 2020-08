Assaltante conseguiu fugir sem ser encontrado pelas autoridades.

Homem tenta assaltar loja com arma fictícia

Esta sexta-feira ficou marcada por um caso insólito de uma tentativa de assalto que não correu como o planeado. Um homem de rosto tapado e armado com uma arma fictícia ameaçou os trabalhadores de uma loja na Avenue de Luxembourg no início da noite desta sexta-feira.



O homem terá forçado os trabalhadores a esvaziarem a caixa registadora à mão armada, por volta das 18h30. O assaltante acabaria por sair a correr a meio do assalto, uma vez que os empregados da loja começaram a gritar por socorro.

O indivíduo fugiu imediatamente e acabou por não ser encontrado pela polícia após uma operação de busca na área. Os agentes da autoridade declararam que nenhum cliente estava dentro da loja e que ninguém foi ferido durante o roubo.

