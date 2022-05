O caso remonta ao verão de 2021, quando Bettel e Lenert receberam cartas com ameaças de morte. Mas houve mais ameaças dirigidas a outros responsáveis e organismos.

Justiça

Homem suspeito de ameaçar Bettel e Lenert começa a ser ouvido no tribunal

Susy MARTINS O caso remonta ao verão de 2021, quando Bettel e Lenert receberam cartas com ameaças de morte. Mas houve mais ameaças dirigidas a outros responsáveis e organismos.

O julgamento do caso das ameaças de morte ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde começa esta quarta-feira, 18 de maio. O suspeito é um homem de 37 anos e arrisca uma pena de prisão de cinco anos.

O caso remonta ao verão de 2021, quando Bettel e Lenert receberam cartas com ameaças de morte. As ameaças surgiram após o Governo ter apresentado as novas medidas sanitárias contra a covid-19, nomeadamente o uso generalizado do CovidCheck.

O homem foi preso preventivamente por ordem do Ministério Público em dezembro de 2021.

Na altura do caso a segurança pessoal de Xavier Bettel foi reforçada. Mas as ameaças não se ficaram apenas pelo primeiro-ministro e pela ministra da Saúde. Também houve cartas enviadas a outros altos responsáveis e organismos públicos, como a burgomestre da capital, Lydie Polfer, ou ainda à Caixa Nacional da Saúde.

