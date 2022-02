“Se o seu estado melhorar”, poderá ser feito um interrogatório para esclarecer as circunstâncias do episódio que deixou a Cidade do Luxemburgo consternada, disse a polícia grã-ducal.

Hamilius

Homem que se imolou na Boulevard Royal continua em 'estado grave'

O homem que se imolou na passada terça-feira na Boulevard Royal, na paragem do tram Royal Hamilius, continua em "estado grave", de acordo com a polícia grã-ducal, que, tendo em conta a situação de saúde do ferido, ainda não conseguiu interrogá-lo para perceber o que o terá levado ao ato de desespero.

"Infelizmente, não temos boas notícias. Continua internado e a receber os cuidados necessários. Ainda não o conseguimos interrogar”, disse o porta-voz da polícia, citado pelo Le Quotidien.

O herói de Hamilius. Homenageado motorista que tentou salvar homem que se imolou na capital Fernand Collet agiu com "coragem" e "sangue-frio", de acordo com a burgomestre da Cidade do Luxemburgo.

Na quinta-feira, um motorista de autocarro que tentou apagar o fogo que consumia o corpo do homem que se imolou em Hamilius, foi homenageado pela comuna da capital.

"Um ato de coragem", de acordo com o município, que descreveu como Fernand Collet agiu rapidamente e demonstrou "sangue-frio".





