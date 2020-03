Suspeito já foi identificado pela polícia

Homem procurado pela polícia é suspeito de ter agredido sexualmente uma jovem

Suspeito já foi identificado pela polícia

A polícia divulgou esta segunda-feira o retrato de um homem suspeito de agressão sexual a uma menor de idade. Uma hora depois, foi as autoridades foram capazes de identificar o alegado agressor.



De acordo com as informações fornecidas pela polícia, o caso aconteceu no dia 28 de janeiro. O homem embarcou às 6.45 da manhã no autocarro 175, que liga Mondorf-les-Bains à cidade do Luxemburgo. Durante a viagem, ele sentou-se ao lado de uma rapariga e ter-lhe-á tocado nos genitais.

Segundo o Código Penal luxemburguês, este tipo de agressão é considerado uma infracção de atentado ao pudor e, dependendo da idade da vítima, é punível com uma pena de prisão de até cinco anos se a vítima for menor de 16 anos, e de até dez anos se a vítima for menor de 11 anos.

Esta notícia foi atualizada às 18:44 a propósito da identificação do suspeito.

