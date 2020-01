O ministério já tinha ordenado a expulsão do agressor de casa, mas no Dia de Ano Novo surpreendeu a mulher na rua espancando-a.

Homem preso por violência doméstica em Roeser

O ministério já tinha ordenado a expulsão do agressor de casa, mas no Dia de Ano Novo surpreendeu a mulher na rua espancando-a.

O ano de 2020 começou da pior forma para uma mulher residente Roeser, no cantão de Esch-sur-Alzette, vítima de violência doméstica por parte do companheiro.

Pelas 8h00 da manhã do Dia de Ano Novo a mulher fez queixa à polícia após o seu companheiro a ter agredido fisicamente, espancando-a na rua, conforme informa a Polícia do Grão-Ducado no seu relatório.

Já no dia anterior o indivíduo tinha agredido violentamente a companheira em casa. A polícia foi chamada e levou o indivíduo para a esquadra.

O Ministério Público ordenou a sua expulsão do apartamento onde vive com a vítima, logo após a primeira denúncia, no âmbito dos procedimentos legais sobre violência doméstica.

Porém, ontem, no dia de Ano Novo, o homem surpreendeu a mulher no exterior da casa onde vivem iniciando uma discussão com ela e voltando a agredi-la com violência, espancando-a.

A mulher chamou a polícia e o agressor foi preso por ordem do Ministério Público por ter desrespeitado a proibição de se aproximar da casa e da vítima. Ontem mesmo ainda foi presente ao juiz de instrução.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.