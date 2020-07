Acusado de tráfico, o homem foi detido com uma elevada quantia em dinheiro. As autoridades divulgaram as fotografias da apreensão.

Homem preso na Gare com 45 gramas de cocaína

Acusado de tráfico, o homem foi detido com uma elevada quantia em dinheiro. As autoridades divulgaram as fotografias da apreensão.

Se não tivesse levantado suspeitas, por tentar fintar a operação anti drogas que as autoridades montaram na Avenue de la Gare na passada quinta-feira, o homem cuja idade não foi revelada não teria sido detido.

Acusado de tráfico de drogas, o indivíduo acabou interceptado pelas autoridades que lhe apreenderam 45 gramas de cocaína, "uma elevada quantidade de dinheiro" e um telemóvel.

Nas fotografias divulgadas pelas autoridades há notas de praticamente todas as cores. O homem foi presente a um juiz esta sexta-feira e aguarda julgamento.

Na mesma noite, outros dois homens foram detidos. Um deles, por posse de uma pequena quantidade de cannabis, também vai aguardar a decisão da justiça luxemburguesa.

