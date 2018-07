Vítima era um cidadão búlgaro que mergulhou para se refrescar e acabou por perder a vida. No final de junho, o rapper de origem cabo-verdiana Puto G morreu afogado no mesmo local. Gerência afirmou que se tratara de um acidente.

Homem morre afogado no lago de Remerschen

Vítima era um cidadão búlgaro que mergulhou para se refrescar e acabou por perder a vida. No final de junho, o rapper de origem cabo-verdiana Puto G morreu afogado no mesmo local. Gerência afirmou que se tratara de um acidente.

Um homem de 53 anos, natural da Bulgária e que vivia na Alemanha, perdeu ontem a vida no lago artificial de Remerschen depois de ter mergulhado à tarde para se refrescar.

Dado o alarme devido ao seu desaparecimento, elementos das forças de socorro efetuaram buscas: 20 mergulhadores foram apoiados por um helicóptero da polícia até que o corpo acabou por ser encontrado perto das 21h30.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente e ordenaram uma autópsia.



No passado dia 30, o rapper de origem cabo-verdiana Puto G também morreu afogado no mesmo local. No entanto, as autoridades não solicitaram que fosse realizada uma autópsia porque "não havia provas contrárias a acidente".



Uma homenagem ao artista juntou três centenas de pessoas em Esch-sur-Alzette e, mais tarde, o rapper foi também homenageado em Portugal.



Na altura, a gerência do lago de Remerschen afirmou que se tratara de um acidente.







