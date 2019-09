Veja como o luxemburguês, detentor de 26 recordes mundiais, conseguiu puxar um trator... só com os dentes.

Homem mais forte do mundo mostra a sua força em Vichten

Georges Christen, um dos homens mais fortes do mundo continua imparável aos 56 anos.

Este luxemburguês, detentor de 26 recordes mundiais do Guiness, voltou a mostrar a sua enorme força sábado passado, em Vichten, ao conseguir puxar um trator apenas com os dentes.

O espetáculo aconteceu no aniversário dos 40 anos do Vichten Club des Jeunes e a façanha pode ser vista na página do Facebook da empresa Cloos & Kraus, a marca do trator que o recordista de força luxemburguês fez mover. Veja como ele consegue:

Entre 1982 e 2003, Georges Christen, conseguiu conquistar 26 recordes mundiais, alguns dos quais já eram seus e mas ultrapassou-os em tempo ou força.

Christen impediu a descolagem de três avionetas Cessna de 110 c, segurando um avião com uma corda em cada mão e o terceiro com a corda nos dentes, uma proeza inédita e que lhe valeu a entrada no livro do Guiness, em 1990.

Também é dele o recorde mundial de desfazer 28 listas telefónicas de 1032 páginas, em apenas dois minutos.

Atualmente, este luxemburguês que trabalha em seguros continua a realizar cerca de uma centena de espetáculos por ano, mostrando as suas fantásticas proezas.