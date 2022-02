De acordo com o relatório policial, a pessoa em causa está internada e corre perigo de vida.

Relatório da polícia

Homem imolou-se em Hamilius, na capital

Ana Patrícia CARDOSO De acordo com o relatório policial, a pessoa em causa está internada e corre perigo de vida.

De acordo com a polícia luxemburguesa, um homem ateou fogo a si próprio esta terça-feira de manhã, pouco depois das 9h10, na Boulevard Royal, na paragem do tram Royal Hamilius, na Cidade do Luxemburgo.



Após tratamento médico inicial no local, a pessoa teve de ser levada para o hospital e corre risco de vida.

As pessoas que estavam no local conseguiram apagar o fogo, onde estiveram também o bombeiros e polícia.

Não foram avançados mais pormenores sobre o caso.





