A polícia lançou este domingo um apelo a testemunhas para descobrir o que aconteceu e quem esteve envolvido neste ataque ocorrido pelas 23h de sexta-feira.

Apelo policial

Homem gravemente ferido em ataque no parque Kinnekswiss

Passou pelo parque Kinnekswiss sexta-feira à noite? Viu ou soube de algo suspeito? A polícia da capital lançou um apelo à população, este domingo, para descobrir o que se passou neste parque municipal da capital, pelas 22h50 de sexta-feira, em que um homem ficou gravemente ferido.

O ataque, discussão ou altercação ocorreu entre a Boulevard Prince Henri e a estátua "Princesa Amélie", desconhecendo a polícia o que ali ocorreu, o que causou as agressões violentas e quem esteve envolvido.



A polícia pede, por isso, a quem tenha informações para entrar em contacto com o comissariado do Luxemburgo através do telefone 244 40 1000 ou por e-mail para o endereço police.luxembourg@police.etat.lu.

