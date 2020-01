As autoridades luxemburguesas lançaram uma caça ao homem para capturar o atacante. São para já desconhecidas as causas do crime.

Homem esfaqueado na Gare não corre perigo de vida

As autoridades luxemburguesas lançaram uma caça ao homem para capturar o atacante. São para já desconhecidas as causas do crime.

Um homem foi esfaqueado na ponte pedonal que liga o bairro da Gare a Bonnevoie. A agressão violenta aconteceu na sexta-feira quando passavam poucos minutos das 18h.

A vítima foi assistida no local e levada posteriormente para o hospital com ferimentos graves. A RTL diz que não corre perigo de vida. Entretanto, as autoridades lançaram uma autêntica caça ao homem para capturar o atacante que está em fuga.

Guy Jallay

Continuam por apurar as circunstâncias do crime que voltou a colocar a segurança do bairro mais movimento da capital em destaque na imprensa nacional.

LW

A investigação preliminar aponta para um assalto com violência. As autoridades do Grão-Ducado avançam que a vítima, cuja idade e nacionalidade não foram reveladas, foi encontrada sem carteira ou telemóvel depois da agressão violenta.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.