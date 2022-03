O corpo do homem de 56 anos foi encontrado pela polícia na cave da sua casa, em Heispelt. A vítima estava desaparecida há duas semanas.

Homicídio

Mulher suspeita de ter morto o marido em Heispelt

Ana Patrícia CARDOSO

O Ministério Público luxemburguês anunciou esta terça-feira a detenção de uma mulher suspeita de ter morto o marido em Heispelt.

O corpo do homem de 56 anos foi encontrado pela polícia na cave da sua casa, em Heispelt. A vítima estava desaparecida há duas semanas.

A companheira, de 38 anos, acabou por ser presa e levada a um juiz de instrução. Foi emitida uma ordem de internamento e a arguida está sob custódia no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig.



De acordo com o comunicado do Ministério Público, o homem não morreu de causas naturais. Está a decorrer uma investigação ao caso Foi aberta uma investigação por parte do Ministério Público.





