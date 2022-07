Um homem de 42 anos perdeu a vida esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra, em Roodt-sur-Syre.

Homem de 42 anos morre em acidente de trabalho

Um homem de 42 anos perdeu a vida esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra, em Roodt-sur-Syre.

De acordo com uma nota da polícia, o acidente aconteceu por volta das 11h, numa passagem de nível.

O homem era condutor de um camião e estava a carregar o veículo quando foi atropelado por uma escavadora, ficando gravemente ferido.

As autoridades informam que o trabalhador, oriundo de França, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O Ministério Público já pediu a realização de uma autópsia.



