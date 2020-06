Alertada, a polícia conseguiu prender o individuo e recuperou a arma mais tarde.

Homem aponta pistola aos clientes num café em Grevenmacher

A cena é digna dos Estados Unidos, mas teve lugar no Luxemburgo, mais propriamente num café em Grevenmacher.

Como o proprietário estava prestes a fechar o estabelecimento por volta da meia-noite de sábado, um homem empunhou subitamente uma arma o antes de a apontar para os clientes e depois fugir.

Não foram disparados tiros, mas o incidente levou a polícia a atuar após as testemunhas no local terem confirmado a ocorrência. Pouco depois, o homem foi identificado e detido pelas autoridades.

Preso por ordem do procurador, o homem negou a posse da arma de fogo. Foram efectuadas buscas inicialmente sem êxito antes de a polícia ter recebido informações sobre um possível esconderijo, tendo a pistola sido encontrada debaixo de uma ponte nas margens do rio Mosela dentro de um saco por volta das 11h00 da manhã deste domingo.

Segundo as testemunhas, a intrusão do homem no bar de Grevenmacher foi o resultado de uma disputa na noite anterior.

