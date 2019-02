A polícia prendeu um alegado traficante de droga, num café de Ettelbruck, com cocaína dissimulada no corpo.

Homem apanhado pela polícia com cocaína escondida no organismo

O caso remonta ao dia 26 de janeiro, mas só agora foi revelado pelas autoridades.

O homem, com um comportamento suspeito, foi conduzido à esquadra onde se verificou que escondia na boca uma pequena bola de plástico, repleta de cocaína.

Por ordem do Ministério Público de Diekirch, o suspeito foi levado, a seguir, para o hospital onde se submeteu a um exame raio x, que permitiu detetar a existência de mais três bolas de cocaína no interior do organismo.

O homem acabou preso, por ordem do Ministério Público.





SM