Hollerich. Mãe apanhada bêbeda a conduzir com crianças no carro

Manuela PEREIRA Uma testemunha ligou para as autoridades policias, queixando-se de um automóvel que circulava à sua frente aos ziguezagues.

Uma mulher ficou sem a carta de condução por estar ao volante sob o efeito do álcool e com três crianças no interior da viatura.

A ocorrência foi registada este sábado, na route d’Esch, em Hollerich, na cidade do Luxemburgo, por volta das 18h00.

Foi através de uma testemunha que a polícia intercetou a condutora.

