Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro

Doença é a principal causa de morte entre os homens no Luxemburgo e a segunda nas mulheres.

Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, sabendo-se que a principal causa de mortalidade dos homens no Luxemburgo é o cancro (32,1%), sendo a segunda causa de morte entre as mulheres no país (26,7%) e representando 28,2% do total de mortes. Os números foram revelados em comunicado pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Cancro, citando dados de 2016.

Os dados revelam ainda que os três cancros mais mortíferos nos homens são os que afetam os pulmões, o colorrectal e o cancro da próstata. Em relação às mulheres, os cancros da mama, dos pulmões e colorrectal são os principais responsáveis pela mortalidade.

Além disso, "cerca de três mil novos casos de cancros surgem por ano no país", tratando-se de um "verdadeiro desafio de saúde pública".

A jornada mundial desta segunda-feira engloba uma campanha de sensibilização em que se destaca a necessidade de prevenção e exames precoces de deteção da doença. Os dados disponíveis revelam que "uma vida mais saudável evitaria 40% dos cancros", nomeadamente com diminuição do consumo de tabaco, álcool, gorduras e alimentos com excesso de sal. O aumento da prática desportiva é outro elemento apontado como fundamental para reduzir o número de cancros.

