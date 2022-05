Após dois anos de interregno devido à covid-19, a Maratona do Luxemburgo regressa este sábado. Milhares de pessoas vão correr pela capital, onde estão a ser tomadas algumas medidas práticas para a ocasião, a fim de permitir a deslocação dos residentes e espectadores.

Hoje é dia da Maratona Noturna do Luxemburgo. Saiba como deslocar-se na cidade

Tiago RODRIGUES Após dois anos de interregno devido à covid-19, a Maratona do Luxemburgo regressa este sábado. Milhares de pessoas vão correr pela capital, onde estão a ser tomadas algumas medidas práticas para a ocasião, a fim de permitir a deslocação dos residentes e espectadores.

A Maratona Noturna do Luxemburgo regressa este sábado à capital. A partir das 19 horas, cerca de 12 mil participantes vão correr pelas ruas da Cidade do Luxemburgo, na 15.ª edição do evento.

Este ano, o circuito de 42,195 km conduzirá os corredores pelos bairros de Kirchberg, Limpertsberg, Belair, Merl, Hollerich, Gare e o centro da cidade para os levar de volta ao ponto de partida. Embora a capital permaneça acessível durante todo o evento, algumas adaptações serão postas em prática a partir das 16 horas.

Na décima quinta edição, o percurso da Maratona do Luxemburgo é um pouco diferente. Imagem: ING Night Marathon

Autocarros AVL

Na capital, todas as linhas regulares da rede de autocarros da Cidade do Luxemburgo (AVL) funcionarão de acordo com o seu horário habitual até por volta das 19 horas. Com exceção de Limpertsberg e Plateau du Kirchberg, onde o trânsito será interrompido a partir das 16 horas.

A partir daí, são de esperar algumas mudanças. Pelas 19 horas, a ligação entre a estação central e o centro da cidade será suspensa para todas as linhas regulares.

A partir da estação, o centro da cidade pode ser alcançado pelo tram, até Hamilius.

Autocarros RGTR

No que diz respeito aos autocarros RGTR, algumas mudanças estão também a ser implementadas em determinadas paragens. Saiba mais aqui.

Estação de autocarros LuxExpo

Entre as 17h45 e as 19h45:

Os autocarros deixarão sair os passageiros na paragem da LuxExpo, plataforma 5.

Na direção oposta, os passageiros poderão embarcar no autocarro na paragem temporária na Boulevard Pierre Frieden. Note-se que as paragens LuxExpo, plataforma 1-4, e Hugo Gernsback não estarão operacionais.

Europe Gare routière, Kirchberg

A partir das 16h30:

Os autocarros provenientes da LuxExpo serão desviados via Boulevard Pierre Frieden, Boulevard Konrad Adenauer e Rue Erasme.

As paragens de Kirchberg, Avalon e Poutty Stein não estarão operacionais.

Além disso, as linhas RGTR 110 e 111 terão excecionalmente o seu ponto de partida - assim como o seu terminal - na paragem Europe Gare routière.

Badanstalt

A partir das 16h30:

Os autocarros provenientes da Place Dargent terão o seu terminal na Côte d'Eich.

Na direção oposta, será montada uma paragem temporária na Rue des Bains (Badanstalt, plataforma 3).

Monterey-Parc

A partir das 17h:

As linhas RGTR 202, 203, 205, 212, 215, 229, 321, 325, 330 e 611 sairão da paragem P+R Bouillon. O terminal estará também nesta paragem.

A linha RGTR 260 irá partir da paragem Stäreplaz-Étoile.

Stäreplaz-Star

A partir das 16h30:

As linhas com direção a "Rollingergrund" partirão da paragem temporária Stäreplaz.

As linhas 222 e 248 partirão da plataforma 2 e terminarão a sua viagem na plataforma 3.

P+R Bouillon

A partir das 16h30:

As linhas RGTR 202, 203, 205, 212, 321 e 611 iniciarão a sua viagem a partir da plataforma 1 e o seu terminal será a plataforma 2.

As linhas RGTR 215 e 330 iniciarão a sua viagem a partir da plataforma 2 e o seu terminal será a plataforma 1.

Gare Centrale e Gare Rocade

O tráfego será normal.

Tram

O tram funcionará de acordo com o seu horário habitual em toda a linha. No entanto, não funcionará entre as estações "Faïencerie" e "Theater" entre as 19h20 e as 21h15.

Note-se também que a última partida da LuxExpo será às 2h30 da madrugada de domingo. Na direção oposta, o último tram sairá às 2h58 da Gare.

Autocarros noturnos e Nightlifebus

Por ocasião da Maratona Noturna, serão estabelecidos horários especiais para o Nightlifebus e o Late Night Bus. Estes podem ser consultados directamente no site Mobiliteit.lu.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort)

