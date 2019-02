Em que baú e gavetas os imigrantes guardam as suas memórias? Anita Lucchesi pediu aos estrangeiros que as partilhassem no site "Memorecord", um projeto que reúne "não só aquilo de que nos lembramos mas o que queremos sobretudo lembrar”.

Historiadora brasileira quer guardar as memórias dos imigrantes no Luxemburgo

Há quem diga que a História se faz das pequenas histórias. Sem os sobreviventes do Holocausto não sabíamos o que realmente acontecia nos campos de concentração. Sem os soldados, as grandes guerras seriam contadas de uma forma diferente. E o mesmo acontece com os imigrantes: sem eles não saberíamos qual o sentimento de viver num país que não o nosso.



Anita Lucchesi veio para o Luxemburgo em 2015 com a ideia de fazer uma tese de doutoramento sobre a imigração dos portugueses e italianos no Grão-Ducado. A historiadora brasileira tem ascendência italiana e sabia que havia muitos imigrantes portugueses no país, mas foi só nas várias viagens de comboio entre a capital e a Universidade em Belval que percebeu o enorme peso da comunidade portuguesa no Luxemburgo. “É muito difícil uma tese dar resposta a tudo, esgotar todas as perguntas, mas existe uma série de preconceitos e mitos sobre a imigração no Luxemburgo que eu gostava de discutir”, conta Anita Lucchesi. “Será que um apelido português afeta a vida escolar de uma criança? A integração dos italianos foi mais fácil do que a dos portugueses? Se estatisticamente 49% da população residente não é luxemburguesa, até quando vamos ver o imigrante como o 'outro'? Até quando vamos ser imigrantes, mesmo se já cá estamos há 40 anos?".

Estas são algumas das questões a que a historiadora vai procurar dar resposta na sua tese, comparando as entrevistas individuais que tem feito, sobretudo com portugueses e italianos, com os estudos que existem e a informação recolhida através do "Memorecord".

"Memorecord", o espaço digital onde os imigrantes (e luxemburgueses) podem partilhar as suas memórias

São muitos os filósofos que dizem que não seria possível viver sem esquecer. Com a tecnologia podemos guardar ou armazenar tudo numa memória artificial, sem receio de perder essa informação. “É como quando escrevemos algo num post-it. A informação saiu da cabeça”, diz Anita, enquanto abre o seu portátil. "Para este projeto quero que o foco seja não só aquilo de que nos lembramos mas o que queremos sobretudo lembrar”.

Desde 2008 que Anita procura estudar a relação entre os medias digitais e a historiografia. “Para algumas pessoas parece que não tem nada a ver. Quando se fala em História, pensamos em alguém que vai para um arquivo, fica no meio da poeira com um livro velho. E eu estive sempre interessada em ver como é que as novas tecnologias influenciam a maneira como o historiador escreve a História, mas também como as pessoas a vivem”.

Em maio de 2018, Anita criou o "Memorecord", uma plataforma digital onde reúne as memórias partilhadas nas redes sociais - facebook e instagram - por imigrantes (e nativos) de qualquer nacionalidade ou língua. “Quando cheguei aqui percebi que não fazia sentido só olhar para os portugueses e para os italianos, porque as outras nacionalidades também desenvolvem um papel importante para o Luxemburgo ser como é. Elas interrelacionam-se com os portugueses e os italianos”, conta Anita. “O meu papel de historiadora aqui não é criar um discurso de exclusão, mas o contrário”.

Anita convida a população do Luxemburgo a partilhar fotografias e vídeos (idealmente acompanhados por texto) nas redes sociais, com a hashtag "#memorecord". “Procuro todas as memórias relacionadas com a imigração”, disse a historiadora. Como o tema é vasto, Anita Lucchesi lançou alguns desafios, como pedir às pessoas para partilharem objetos que sejam importantes para elas e que as acompanharam na vida; escolherem uma música que marcou a mudança de país, ou publicarem a primeira foto que tiraram no Luxemburgo. “É engraçado, eu estava à espera de ver muitas fotografias com o céu nublado ou cinzento e a maioria são de dias de sol”, conta.

Para a historiadora, uma das partes interessantes do projeto é ver as reações e comentários das outras pessoas às publicações. “A memória não é uma coisa que é dada, como se abríssemos a gaveta e ela estivesse ali. É preciso despertá-la”, diz, enquanto vai mostrando as várias imagens que formam um mosaico de memórias no site. “Às vezes a memória de alguém puxa pela memória de outra. E este processo é interessante para mim, pois permite que a história seja recuperada ao acaso, e não só comigo a fazer uma pergunta. São métodos diferentes que permitem descobertas diferentes”.

A maior parte das publicações são fotografias: malas de viagem de alguém que acabou de chegar a uma nova casa; bilhetes de cinema onde o filme é legendado em português; um cravo numa jarra; o altar de uma santa pintado à mão e muitas paisagens do Luxemburgo. Através de algumas imagens, consegue-se perceber que muitas pessoas procuram um pouco do seu país. “Quando se fala de imigração, as pessoas voltam muito à origem e tentam perceber o que é que ainda está com elas do seu país”, diz Anita, apontando para a imagem de uma jovem nepalesa vestida com os trajes típicos do Nepal.

Portugueses, brasileiros, nepaleses, americanos, ingleses e italianos são aqueles que têm marcado presença no "Memorecord", mas os luxemburgueses também são bem-vindos. “A imigração é um fenómeno que faz parte da vida dos luxemburgueses, é vivido por todos, por isso também quero que eles participem”, conta Anita. Mas a verdade é que, até agora, não recebeu nenhum contributo.

Quando acabar a tese, que terá de ser entregue em agosto, a historiadora quer manter o "Memorecord" para que as pessoas possam continuar a partilhar as suas memórias e a interagir entre si. “Este trabalho não é apenas para a minha tese, mas para a comunidade. O objetivo é que seja feito pelo e para o público e que não fique nas prateleiras da biblioteca da Universidade”.

Anita Lucchesi vai estar pressente no Festival das Migrações, no dia 2 de março, para apresentar o Memorecord e convidar mais pessoas a participar no projeto digital.