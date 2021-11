Em matéria de arte, as histórias sobre a autenticação de quadros e a dificuldade em distinguir o verdadeiro do falso são constantes.

Falsificações

Histórias verdadeiras de erros crassos em obras de arte

Um enorme Tintoretto desaparecido de uma igreja veneziana no século XVIII parece estar no Mosteiro de Singeverga, segundo um parecer de especialistas. Consta que, quando Berardo comprou o discutível quadro que representa o chafariz de Lisboa nos séculos XVI ou XVII, o comprou como falso para poder baixar o preço, só depois se preocupou em autenticá-lo como verdadeiro, isto é, como sendo da época (mas qual época?). Um amigo próximo constituiu, em Portugal, uma colecção de que fazem parte um Velásquez, um Lucas Velásquez inspirado em Goya, e um Turner; não tendo dúvidas acerca da sua autoria, só lhe falta autenticá-los.

Nos leilões que se seguiram à crise de 1929, foi uma constante a preocupação em autenticar as obras. Só assim poderiam alcançar o valor pretendido. Por exemplo, o leilão da colecção do primeiro Conde de Burnay, que teve lugar no Palácio da Junqueira em 1934, contou com a presença de um perito, Marcel Nicolle, que revindicava para si uma ligação ao Louvre. Porém, o grande óleo que representava uma alegoria da regência de Marie de Médicis, que constava do catálogo como sendo da autoria de Rubens, não fez parte do lote de quadros que ele autenticou.

Entre as pinturas apreendidas ao ex-banqueiro João Rendeiro, a Polícia Judiciária suspeita que algumas são falsas e competirá aos especialistas decidir. Afinal, Rendeiro enfiou o barrete, ao comprar pinturas falsas, ou, pelo contrário, foi ele quem trocou as telas verdadeiras, de que já era só o fiel depositário, por falsas? Qual o papel dos peritos nesta embrulhada, digo, os peritos dele e os da Judiciária? Serão os mesmos e como distingui-los? E, frente à suspeição lançada sobre uma colecção arrestada pelo Estado, quem estará, agora, interessado em comprar uma única dessas obras de arte moderna, que acabaram por perder o seu valor?

Tem séculos a discussão sobre verdadeiras e falsas obras de arte, os critérios de prova utilizados para as autenticar, a questão da autoridade conferida aos peritos e as consequências que daí se retiram para conferir um valor à obra no mercado. No Renascimento, filólogos e antiquários, estudiosos dos vestígios materiais greco-romanos, foram os primeiros a envolver-se nessa mesma discussão. Investigações recentes, num dos domínios de maior erudição, chegaram à conclusão de que foram os maiores falsários do Renascimento que inventaram os modernos critérios de prova.

Assim, antiquários que pretendiam fazer crer que as suas descobertas eram verdadeiras, quando não passavam de patranhas, foram pioneiros na construção rigorosa e metódica de critérios de prova que pudessem autenticar as suas obras. Sim, o jogo das trocas entre o real e o imaginário, o verdadeiro e o falso, a história e a fábula, muito antes de impressionar os leitores de Jorge Luis Borges, foi debatido pelos maiores antiquários do Renascimento. Por exemplo, André de Resende, na sua História da antiguidade da cidade de Évora (1553) contribuiu para esse mesmo jogo.

Por meados do século XIX, o Abade de Castro já misturara um interesse real pelo estudo da pintura nos séculos XVI e XVII – dos iluminadores quinhentistas a Cláudio Coelho –, com uma série de atribuições abusivas. Algumas destas fantasias constituíram-se em torno de uma profunda admiração por Rafael de Urbino, a que o Abade de Castro se referiu como o maior representante da Escola Romana: “os seus distintivos caracteres são um gosto formado sobre o antigo, um desenho exactíssimo, uma expressão erudita, um estro cheiro de imaginação e enriquecido de tudo aquilo que uma fervida fantasia pode inventar de mais belo e de mais patético. A maior parte dos professores desta escola usaram, contudo, uma composição caprichosa, se bem que elegante, e careceram também daquele atractivo colorido da escola veneziana e flamenga, defeito comum de todos que desenharam correctamente”.

O mesmo Abade de Castro conta que D. Catarina, casada com Carlos II de Inglaterra, recebeu um presente papal pelos esforços feitos tendo em vista doutrinar o seu marido na fé católica. Tratava-se de uma representação da Virgem com o anjo S. Gabriel, feita por Rafael. Quando a princesa regressou a Portugal, sem herdeiros, depois da morte do seu marido, o quadro – “composição sublime, produção de engenho feliz e fértil imaginação” – passou a estar em mãos conventuais e, no século XIX, foi parar à Academia de Belas Artes. Mas onde para, agora, uma tal raridade? E será que era mesmo um Rafael? Quanto ao Abade de Castro, estudioso da pintura antiga e admirador de Rafael, revindicou para si o estatuto de quem estava na posse de um óleo de El Grieco, de uma escultura de Miguel Angelo, do baixo-relevo de um discípulo de Dürer e de um livro com 45 estampas pintadas, incluindo a cópia de pinturas de Rafael.

