Esta hepatite aguda, que afeta principalmente crianças com menos de dez anos, pode manifestar-se por vários sintomas, como urina escura, amarelecimento dos olhos e da pele, temperatura elevada, dores de estômago ou mesmo fadiga anormal.

Luxemburgo 2 min.

Saúde

Hepatite aguda em crianças. Luxemburgo diz que é "problema muito raro" e não há casos no país

Redação Esta hepatite aguda, que afeta principalmente crianças com menos de dez anos, pode manifestar-se por vários sintomas, como urina escura, amarelecimento dos olhos e da pele, temperatura elevada, dores de estômago ou mesmo fadiga anormal.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) informou na terça-feira terem sido registados vários casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças na Dinamarca, Irlanda, Países Baixos e Espanha, únicos casos até agora na União Europeia (UE). No Luxemburgo não há registo de qualquer caso, mas as autoridades de saúde estão a monitorizar de perto a situação. Até agora, nenhuma morte foi registada, mas seis crianças tiveram que se submeter a transplantes de fígado na Grã-Bretanha.



Um porta-voz do Ministério da Saúde indicou que até à data “nenhum caso foi identificado no Grão-Ducado. Estamos em contacto próximo com a Kannerklinik para ver como a situação se está a desenvolver. Este é um problema muito raro e não é certo que o Luxemburgo seja afetado. De qualquer forma, também estamos em contacto com as autoridades europeias, em particular o ECDC”, disse o responsável, citado pelo L'essentiel.



Casos de hepatite aguda registados em crianças de quatro países da UE Depois do Reino Unido, o ECDC confirmou casos em mais quatro países, todos da União Europeia, sem indicar o número total de crianças afetadas por estes casos de hepatite.

“Na sequência dos relatórios de casos de hepatite aguda de origem desconhecida da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, foram comunicados casos adicionais em crianças na Dinamarca, Irlanda, Países Baixos e Espanha”, indicou o ECDC, que relatou ainda nove casos fora da Europa em crianças entre 1 e 6 anos no estado do Alabama, nos EUA.



Estão em curso investigações em todos os países que relataram casos e o ECDC aponta que a “causa exata da hepatite nestas crianças continua a ser desconhecida”.



“A equipa do Reino Unido, onde a maioria dos casos ocorreu até à data, considera que uma causa infeciosa se baseia muito provavelmente nas características clínicas e epidemiológicas dos casos em investigação”, assinala.

O centro europeu está, por isso, a trabalhar com outros organismos sanitários destes países, bem como com a Organização Mundial de Saúde e outros parceiros para apoiar as investigações em curso.

Sem indicar o número total de casos de hepatite aguda de origem desconhecida registados em crianças na UE, o ECDC adianta que, no caso do Reino Unido, foram verificados dezenas de situações até agora na Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, com a maioria destes casos com idades entre os 2 e os 5 anos.

Pediatras devem estar atentos a sintomas de hepatite nas crianças O presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia recomendou aos pediatras que estejam atentos a manifestações clínicas pouco visíveis.

Certo é que, no Reino Unido, as investigações laboratoriais dos casos já realizadas “excluem as hepatites virais dos tipos A, B, C, D e E em todos os casos e, dos 13 casos comunicados pela Escócia para os quais existe informação detalhada sobre os testes, três foram positivos para a infeção pelo SARS-CoV-2 [que causa a covid-19], cinco negativos e dois foram documentados como tendo tido uma infeção nos três meses anteriores à apresentação”, conclui o centro europeu.

Quais são os sintomas?

Esta hepatite aguda, que afeta principalmente crianças com menos de dez anos, pode manifestar-se por vários sintomas, como urina escura, amarelecimento dos olhos e da pele, temperatura elevada, dores de estômago ou mesmo fadiga anormal. Não há, até ao momento, nenhuma prova de que exista alguma ligação destes casos à covid-19.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.