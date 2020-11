O ministro luxemburguês e os seus homólogos vão “discutir a cooperação europeia na luta contra o terrorismo ".

Henri Kox participa em conselho europeu sobre terrorismo

Henrique DE BURGO O ministro luxemburguês e os seus homólogos vão “discutir a cooperação europeia na luta contra o terrorismo ".

O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, participa esta sexta-feira na reunião de ministros dos assuntos internos da União Europeia.

Organizada em formato de videoconferência, a reunião tem como destaque o tema do terrorismo, na sequência dos recentes ataques em cidades europeias como Viena ou Nice.

Henri Kox e os seus homólogos vão “discutir a cooperação europeia na luta contra o terrorismo e os instrumentos que podem ser reforçados” para uma melhor prevenção deste fenómeno, refere o Ministério da Segurança Interna em comunicado.

Recorde-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, disse esta quarta-feira que não há uma ameaça concreta de ataques terroristas no Luxemburgo e que o país vai manter a vigilância no nível de alerta 2, o segundo mais baixo no plano de segurança contra atentados.



